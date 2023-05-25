Почта России продолжает отправлять бесплатные посылки в зону СВО

Отделения Почты России приняли более десяти тысяч бесплатных посылок для военных в зону СВО.

Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше десяти килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт центре Почты России по телефон 8-800-100-00-00.