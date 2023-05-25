Почта России продолжает отправлять бесплатные посылки в зону СВО

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Лесные пожары
Экология
ЖКХ
Дороги
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Лесные пожары
Экология
ЖКХ
Дороги
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Студенты Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли
25.05.2023

Коркинские студенты отметили День памяти Кирилла и Мефодия в компании Бабы Яги и волшебного кота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 25 мая 2023 года, православные отмечают один из 12 главных церковных праздников - Возн
25.05.2023

Сегодня у православных большой праздник – Вознесение Господне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 25 мая, в школах многих городов и районов Челябинской области пройдут торжественные меро
25.05.2023

Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске могут запретить езду на самокатах и велосипедах по Кировке и набережной Миасса на уч
25.05.2023

В Челябинске могут запретить езду на самокатах и велосипедах по Кировке и набережной Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На месте пожара, бушевавшего в национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская
25.05.2023

Деревья на сгоревшей территории национального парка вырастут очень нескоро

На месте бушевавшего в «Зигальге» пожара проклюнулась зеленая травка
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2023

Почта России продолжает отправлять бесплатные посылки в зону СВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2023

Челябинцы высказались против 6-дневной рабочей недели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2023

Прокуратуру Сатки возглавил новый прокурор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2023

Южноуральские команды стали полуфиналистами Премьер-лиги КВН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2023

Семья из Челябинска отдала бойцам-землякам свое наследство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2023

К жителям северо-запада Челябинска вернулась отключенная в результате аварии вода

Почта России
Федерация
25.05.2023 12:56

Почта России продолжает отправлять бесплатные посылки в зону СВО

Отделения Почты России приняли более десяти тысяч бесплатных посылок для военных в зону СВО.

Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше десяти килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт центре Почты России по телефон 8-800-100-00-00.

Почта России
Новости по тегу: Почта России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2023

Южноуральцы смогут передать привет родным из Парижа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2023

Почта России предлагает льготную подписку на умные книги

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2023

Посылки в зону СВО теперь можно отправить бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2023

Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все девять муниципальных пляжей Челябинска - на Первом озере, Смолино и Шершнях – оснастили всем
Общество

Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха

24.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске и ряде городов области сохраняется дымка от ландшафтных пожаров в соседних регионах
Среда обитания

Ряд городов Челябинской области остается в дымке

23.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Последняя декада мая в Челябинской области ожидается жаркой, первая половина наступившей недели б
Среда обитания

Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой

22.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 19 мая, в Челябинске задержали группу неонацистов. Факт задержания агентству «Урал-пресс-и
Происшествия

В Челябинске задержали группу неонацистов

20.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В реке Курасан (Челябинская область) выявлено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК)
Федерация

Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»

19.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ландшафтный пожар вблизи поселка Вязовая (Усть-Катавский городской округ, Челябинская область) уд
Среда обитания
Лесные пожары

Пожар вблизи поселка Вязовая локализован

19.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Студенты Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли
25.05.2023

Коркинские студенты отметили День памяти Кирилла и Мефодия в компании Бабы Яги и волшебного кота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 25 мая 2023 года, православные отмечают один из 12 главных церковных праздников - Возн
25.05.2023

Сегодня у православных большой праздник – Вознесение Господне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 25 мая, в школах многих городов и районов Челябинской области пройдут торжественные меро
25.05.2023

Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске могут запретить езду на самокатах и велосипедах по Кировке и набережной Миасса на уч
25.05.2023

В Челябинске могут запретить езду на самокатах и велосипедах по Кировке и набережной Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На месте пожара, бушевавшего в национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская
25.05.2023

Деревья на сгоревшей территории национального парка вырастут очень нескоро

На месте бушевавшего в «Зигальге» пожара проклюнулась зеленая травка
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

25.05.2023 12:56

Почта России продолжает отправлять бесплатные посылки в зону СВО

25.05.2023 12:22

Коркинские студенты отметили День памяти Кирилла и Мефодия в компании Бабы Яги и волшебного кота

25.05.2023 12:18

Сегодня у православных большой праздник – Вознесение Господне

25.05.2023 12:13

Челябинцы высказались против 6-дневной рабочей недели

25.05.2023 11:36

Прокуратуру Сатки возглавил новый прокурор

25.05.2023 11:22

Южноуральские команды стали полуфиналистами Премьер-лиги КВН

25.05.2023 11:09

Семья из Челябинска отдала бойцам-землякам свое наследство

25.05.2023 10:25

Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия

25.05.2023 09:55

В Челябинске могут запретить езду на самокатах и велосипедах по Кировке и набережной Миасса

25.05.2023 09:43

На месте бушевавшего в «Зигальге» пожара проклюнулась зеленая травка

25.05.2023 09:30

В Челябинске сошел с пути грузовой поезд

25.05.2023 09:28

К жителям северо-запада Челябинска вернулась отключенная в результате аварии вода

25.05.2023 09:00

Безопасность 60 000 жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома»

24.05.2023 23:22

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая (18+)

24.05.2023 19:43

Установлены выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС и раненым

24.05.2023 19:04

В Челябинске протестируют новые автобусы компании ГАЗ

24.05.2023 18:25

В Челябинской области 25 мая сохранится жаркая и маловетреная погода

24.05.2023 18:05

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

24.05.2023 17:50

Челябинские нотариусы сели за парты для написания диктанта

24.05.2023 17:42

Челябинская область направит почти 140 миллионов рублей на развитие туризма

24.05.2023 17:16

Сергей Миронов предлагает отменить антигуманные нормы обращения с бездомными животными

24.05.2023 17:01

Челябинские школьники будут питаться в летних лагерях бесплатно

24.05.2023 16:52

Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска останется под стражей

24.05.2023 16:18

В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова

24.05.2023 16:13

Челябинские авторы написали книгу про блошиные рынки Германии

24.05.2023 15:53

Челябинец обокрал глухонемого друга

24.05.2023 15:46

Челябинцев приглашают на самый главный полумарафон России

24.05.2023 15:35

В Челябинской области в 1,7 раза выросло число пострадавших от укуса клещей

24.05.2023 15:18

В фондах Исторического музея Южного Урала хранится уникальная «Острожская Библия»

24.05.2023 15:10

Запустят прямые рейсы из Челябинска на приморский курорт Китая - Санья

24.05.2023 15:02

«Я – профессионал»: студентка ЮУГМУ стала призером престижной олимпиады

24.05.2023 14:49

Этим летом жители Челябинской области будут активно отдыхать в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе

24.05.2023 14:37

В элитном микрорайоне Челябинска растет стихийный мусорный полигон

24.05.2023 14:32

В Аше нетрезвый молодой водитель насмерть сбил человека

24.05.2023 14:20

Конкурс «Большая перемена» - старт для больших побед детей и молодежи Курчатовского района

24.05.2023 13:51

Малыш отметил год жизни в Челябинске танцами и купанием с валенком

24.05.2023 13:09

Уральские силовики взялись за оружие в Челябинске

24.05.2023 12:58

«Добрые друзья» снова подарят особенным детям незабываемое лето в стиле ROCK

24.05.2023 12:44

Работодателей Челябинской области обучают подбору персонала в социальных сетях

24.05.2023 12:28

В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год

24.05.2023 12:27

В Челябинске повысили степень НМУ, содержание сероводорода в воздухе выше нормы в четыре раза

24.05.2023 12:01

В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки

24.05.2023 11:55

Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер

24.05.2023 11:37

Магнитогорский фонд «Металлург» организовал праздничную встречу Клуба почетных благотворителей

24.05.2023 11:30

В преддверии летних каникул на ЮУЖД стартовала акция «Безопасный транспорт»

24.05.2023 11:28

У челябинцев упала зарплата

24.05.2023 11:16

Челябинцы выступают за чистоту русского языка

24.05.2023 11:06

Сегодня стартует экзаменационная кампания у девятиклассников

24.05.2023 11:05

«Русская солонка»: челябинцы узнают о разнообразии мира солонок

24.05.2023 10:46

Прокуратура Челябинской области подписала соглашение о взаимодействии с управлением юстиции

24.05.2023 10:18

Челябинск получит 15 автобусов в рамках нацпроекта

24.05.2023 10:10

Так можно войти в любой кругозор общества: «Затмим своей речью разум людей!»

24.05.2023 09:41

Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха

24.05.2023 09:25

В Челябинске отменили шестой троллейбус

23.05.2023 21:55

Алексей Текслер презентовал в Китае потенциал Челябинской области

23.05.2023 21:33

В среду днем в Челябинской области – жара и слабый ветер

23.05.2023 20:54

Сотрудники Челябинского цинкового завода отвезли в приют для животных более 300 килограммов корма

23.05.2023 18:02

В Челябинске будут судить создателя финансовой пирамиды за хищение у южноуральцев свыше 73 миллионов рублей

23.05.2023 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая (18+)

23.05.2023 17:38

«Остров надежды» снова приглашает жителей Челябинской области в гости

23.05.2023 17:30

Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды

23.05.2023 17:10

В 2023 году вакцинируют от ВПЧ 27,5 тысячи детей Челябинской области

23.05.2023 16:58

Челябинцев приглашаю отметить День славянской письменности и культуры

23.05.2023 16:31

Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде

23.05.2023 16:29

Жительница Магнитогорска почти месяц переводила деньги аферистам

23.05.2023 16:17

«Малахит» привезет в Санкт-Петербург уральскую музыку

23.05.2023 16:06

Следующей зимой на площади Революции Челябинска откроется «Малахитовая шкатулка»

23.05.2023 15:47

Искусственный интеллект поможет на Южном Урале провести честное ЕГЭ

23.05.2023 15:33

В Челябинске будут судить менеджера гостиничного комплекса «Березка»

23.05.2023 15:28

«Единорожок» снова в Челябинске: горожан приглашают на фестиваль мороженого

23.05.2023 15:22

СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания

23.05.2023 15:19

Консультация юриста: отпуск для педагога

23.05.2023 15:07

Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты

23.05.2023 15:02

В Челябинске набережную реки Миасс продлят до улицы Свободы

23.05.2023 14:37

День открытых дверей в ЮУрГГПУ объединит будущих бакалавров и магистрантов

23.05.2023 14:14

В Магнитогорске прошёл V турнир по шахматам среди инвалидов

23.05.2023 14:12

Южноуральцы могут бесплатно проверить родинки у дерматолога

23.05.2023 13:50

В Челябинске стартует «Фотофест-2023»

23.05.2023 13:43

В Чебаркуле обнаружена ртуть на проезжей части

23.05.2023 13:31

Алексей Текслер обратится с очередным Посланием к Законодательному собранию

23.05.2023 12:58

Житель Каслей, вернувшись из зоны СВО, погасил огромный долг по алиментам

23.05.2023 12:50

Детский сад Златоуста посетил лось

23.05.2023 12:31

Юные челябинцы отведают новые блюда в городских лагерях дневного пребывания

23.05.2023 12:23

Проверяющие минстроя отправились с проверкой в Чебаркуль

23.05.2023 11:52

Николай Кожевников объявил о старте ремонта двух «убитых» дорог в Металлургическом районе

23.05.2023 11:44

Осужден подпольный оружейник из Чебаркуля, задержанный ФСБ

23.05.2023 11:38

Между Челябинском и Троицком запустят дополнительную электричку

23.05.2023 11:24

Южноуральцы смогут передать привет родным из Парижа

23.05.2023 10:43

В Челябинске на месяц закрыли движение по улицы Клары Цеткин

23.05.2023 10:39

Спасатели выловили плывущее по реке Урал тело

23.05.2023 10:36

Ряд городов Челябинской области остается в дымке

23.05.2023 10:23

Вымогатели денег у военнослужащих, задержанные ФСБ, отправились в колонию

23.05.2023 10:12

Молодой тракторист из Уйского района серьезно пострадал во время посевной

23.05.2023 09:43

Производственно-логистический центр ММК-Тольятти готовит к запуску новую линию

23.05.2023 08:23

Термальный курорт «Лето» в «Мегаполисе» откроется 5 июня!

22.05.2023 22:17

Анонсы событий и мероприятий на 23 мая (18+)

22.05.2023 20:51

НМУ в Челябинской области сохранятся до вечера 25 мая

22.05.2023 20:16

В понедельник содержание сероводорода в воздухе Челябинске превышает норму в два раза

22.05.2023 19:54

Во вторник в Челябинской области днем жарко, ночью местами заморозки

22.05.2023 18:47

В ближайшие два года может существенно измениться ландшафт киберугроз