Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году

Вузам Челябинской области по итогам открытой конкурсной процедуры выделено 10 тысяч 874 бюджетных места на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, всего на 2023/2024 учебный год было выделено 590 тысяч 101 бюджетное место. По поручению президента приоритет при распределении бюджетных мест отдавался региональным вузам, а упор делался на специальности для обеспечения скорейшего импортозамещения.

В Челябинской области бюджетные места были распределены 21 вузу, в том числе филиалам университетов, работающим в регионе.

«В Челябинской области действуют 28 вузов федерального и регионального значения, в которых получают профессию более ста тысяч студентов. Примерно десятая часть из них учится за счет федерального бюджета: в этом году 10 тысяч 482 абитуриента смогут учиться в регионе бесплатно», - рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Больше всего бюджетных мест получили три вуза области: ЮУрГУ – три тысячи 216, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова – одна тысяча 974 и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет – одна тысяча 271 бюджетное место.

Кроме того, можно будет получить востребованную специальность по целевому направлению. «В Южно-Уральском государственном медицинском университете 75% бюджетных мест на факультетах лечебного дела и педиатрии – целевые, а среди ординаторов целевиков и вовсе 99%», - привел пример губернатор и добавил, что врачей и педагогов в области буквально «разбирают еще до окончания вуза.

Похожая ситуация с инженерными кадрами. «У многих вузов заключены соглашения с предприятиями региона, и пока студенты проходят производственную практику, работают в совместных исследовательских проектах, к ним уже присматриваются работодатели. В итоге у нас доля трудоустройства выпускников – почти 80%», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что ежегодно увеличивается количество бюджетных мест на IT-направления и информационную безопасность.

Ежегодно в России повышается доступность бесплатного высшего образования. В этом году более 588 тысячи студентов смогут учиться бесплатно, в 2023 году – уже более 590,1 тысячи. «В предстоящем учебном году более 64% выпускников школ смогут претендовать на бюджетные места. А в 2023 году уже 67% ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе», – отметил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

В 2023/2024 учебном году в вузах также появятся новые направления подготовки, отмечает пресс-служба правительства РФ.