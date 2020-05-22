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Но пока не торопится

Полпредство: Челябинская область готова к смягчению режима ограничений

Федерация
Сегодня, 16:44
Автор: 
Олеся Денисова

Челябинская область выполнила все три критерия для смягчения действующего режима ограничений. Но областные власти пока не объявили о начале первого этапа.

По данным полпредства президента в Уральском федеральном округе, в УрФО лишь два субъекта – Челябинская и Тюменская области – соответствуют установленным критериям.

«По состоянию на 21 мая 2020 года всем трем условиям для первого этапа снятия ограничительных мероприятий соответствуют только Тюменская и Челябинская области», - подчеркнули в полпредстве.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области равен 0,9 (должен быть менее). Наличие свободного коечного фонда для больных коронавирусом – 50,3% (должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках). Выполняется и третий показать. Охват тестированием составляет 99 на 100 тысяч населения в день (норматив - не менее 70 на 100 тысяч)

На первом этапе разрешат лишь занятия спортом на открытом воздухе (индивидуально или парами), при этом расстояние между занимающимися должно быть не менее пяти метров. Можно будет гулять одному или парами при условии соблюдения социальной дистанции (1,5 метра) и не в местах массового скопления людей.

Кроме того, на первом этапе снятия ограничений возобновляется работа предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами (площадью до 400 квадратных метров). При этом количество посетителей ограничивается, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра.

В настоящее время во всех субъектах УрФО сохраняется режим повышенной готовности, самоизоляции, действуют ограничения на массовые мероприятии, не работают организации общественного питания.

Тюменская область перешла к первому этапу 18 мая. А с 14 мая в регионе разрешены занятие спортом и прогулки по одному или парами. При этом готов по всем критериям к переходу на второй этап.

В Свердловской области и ЯНАО разрешены занятия спортом и прогулки (больше двух не собираться) и охота для жителей. В ХМАО – разрешили прогулки с детьми до 14 лет и сняты еще ряд ограничений (но не по всей территории). Хотя эти три субъекта еще не выполнили все критерии для перехода даже на первый этап.

В Челябинской области власти пока не объявили о готовности начать ослаблять действующий режим.

«К сожалению, пока расслабляться рано, хотя мы видим, что в целом ситуация у нас стабилизируется, мы видим положительную динамику, надеюсь, что она продолжится  дальше», - отметил губернатор Алексей Текслер сегодня, 22 мая, на совещании с главными врачами больниц региона, которое состоялось в формате ВКС.

По состоянию на 22 мая в Уральском федеральном округе официально подтверждено 10 тысяч 574 случая коронавируса, в том числе в Свердловской области – 3443 человек (регион занимает шестую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 2132 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 1989, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1510, в Тюменской области – 1331, в Курганской области –169.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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