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После инцидента с Навальным врачей предложили посадить на борт

Федерация
Сегодня, 11:37
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В России предложили включать в состав экипажей пассажирских самолетов, выполняющих рейсы внутри страны более 3 часов. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо было направлено на имя министра транспорта России Евгения Дитриха, сообщает сегодня, 27 августа,  RT.

Разработчики считают, что в случае возникновения ЧС или, когда пассажир почувствовал себя плохо во время полета, экипаж не всегда может оказать первую и оперативную медицинскую помощь.

Курдесов считает, что присутствующий на борту врач сможет оказывать квалифицированную медпомощь и оперативно принимать решение о необходимости экстренной посадки и последующей госпитализации человека.

Напомним, что на прошлой неделе оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание во время полета из Томска в Москву. После экстренной посадки с подозрением на токсическое отравление блогер был госпитализирован в омскую больницу. Местные медики не подтвердили отравление, а склонились к диагнозу, связанному с резким снижением сахара и нарушением обмена веществ. Спустя двое суток Навального разрешили транспортировать в Берлин, где он до сих пор находится в коме и на ИВЛ,

 

 

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