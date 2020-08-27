После инцидента с Навальным врачей предложили посадить на борт

В России предложили включать в состав экипажей пассажирских самолетов, выполняющих рейсы внутри страны более 3 часов. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо было направлено на имя министра транспорта России Евгения Дитриха, сообщает сегодня, 27 августа, RT.

Разработчики считают, что в случае возникновения ЧС или, когда пассажир почувствовал себя плохо во время полета, экипаж не всегда может оказать первую и оперативную медицинскую помощь.

Курдесов считает, что присутствующий на борту врач сможет оказывать квалифицированную медпомощь и оперативно принимать решение о необходимости экстренной посадки и последующей госпитализации человека.

Напомним, что на прошлой неделе оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание во время полета из Томска в Москву. После экстренной посадки с подозрением на токсическое отравление блогер был госпитализирован в омскую больницу. Местные медики не подтвердили отравление, а склонились к диагнозу, связанному с резким снижением сахара и нарушением обмена веществ. Спустя двое суток Навального разрешили транспортировать в Берлин, где он до сих пор находится в коме и на ИВЛ,