Правительство РФ поможет регионам реконструировать исторические центры городов

Российским регионам выделят субсидии на создание туристической инфраструктуры в исторических центрах городов. Средства на эти цели в 2022 году выделит федеральное правительство. Об этом сообщает сегодня, 11 января, пресс-служба кабмина.

Для того, чтобы получить субсидию, регионам нужно будет разработать «туристический код» центра города. Численность его населения может составлять от 5 тысяч до 2 миллионов человек, но сам проект должен охватывать территорию площадью до 100 га.

«Претенденты на получение субсидии должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города – единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидность», говорится в сообщении.

Лучшие проекты будет определять Ростуризм. Средний размер субсидии на каждый проект составит около 250 млн рублей. Планируется, что с помощью федеральных средств к 2025 году в 52 городах России появится единое привлекательное культурно-историческое пространство. Программа реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".