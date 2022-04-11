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11.04.2022

Для челябинских школьников построят автогородок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.04.2022

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11.04.2022

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Федерация
11.04.2022 14:06

Производитель телеком-оборудования Ericsson уходит из России

Ericsson полностью приостанавливает работу в России на неопределенный срок. Решение принято «в свете последних событий и санкций Евросоюза». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Поставки своей продукции в Россию шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи прекратил ещё в конце февраля.

«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Европейского союза компания теперь приостановит бизнес с клиентами в России на неопределенный срок. Ericsson ведёт переговоры с клиентами и партнёрами по поводу бессрочной приостановки пострадавшего бизнеса»,— отмечается в сообщении.

В Ericsson подчеркнули, что российские сотрудники компании будут отправлены в оплачиваемый отпуск, поскольку приоритетом предприятия является безопасность и благополучие работников.

Напомним, что пятый пакет санкций ЕС вводит полный запрет на передачу технологий российским операторам связи, которые контролируются государством. Данное решение затрагивает «Ростелеком», а также подконтрольные ОАО РЖД «Транстелеком» и «Воентелеком».

До недавнего времени крупнейшими поставщиками телеком-оборудования являлись компании Ericsson, чья доля на рынке, по данным газеты «Коммерсант», достигала 20%, и финская Nokia с 30–40%. В последние годы присутствие обеих компаний на российском рынке снижалось под давлением китайской Huawei.

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11.04.2022

Для челябинских школьников построят автогородок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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11.04.2022 14:04

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11.04.2022 12:17

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