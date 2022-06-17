Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»

Грэди Курпаси прослужил в корпусе морской пехоты США 20 лет, уйдя в отставку в ноябре 2021 года. «Он решил стать добровольцем (наёмником), чтобы помочь украинскому народу. У него был набор навыков, которые он хотел применить», - сказал «CNN» Джордж Хит, сослуживец Курпаси.

В послужном списке Грэди Курпаси четыре боевые командировки, в том числе, три в Ирак. Он был награждён тремя медалями «За безупречную службу в ВМС», тремя похвальными медалями ВМС и Корпуса морской пехоты, медалью «За службу национальной обороне», медалью «За службу в экспедиционных войсках» и медалью «Пурпурное сердце».

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ему известно о третьем американце, отправившимся на Украину для борьбы против России. Прайс сказал, что Соединённые Штаты не связывались с Россией по поводу американских граждан, потому что у них «нет веских оснований полагать, что их захватили русские», а также потому, что об этом не заявляла Россия.