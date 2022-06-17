17.06.2022
ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку
17.06.2022
Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела
17.06.2022
ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей
17.06.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое
17.06.2022
Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам
17.06.2022
Третий кадровый военный США пропал без вести на Украине
Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»
17.06.2022
Третий кадровый военный США пропал без вести на Украине
16.06.2022
Убийства, мародерство, пытки – фирменный стиль украинских нацбатальонов
16.06.2022
Офицер СБУ записал в «сепаратистки» собственную учительницу
15.06.2022
Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022