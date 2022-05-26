26.05.2022
Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ
26.05.2022
В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ
26.05.2022
Челябинские власти все-таки сумели заставить «Стройком» заняться заменой погибших растений
26.05.2022
Пруд в Новосинеглазово ждет преображение, скоро – аукцион
26.05.2022
Общественный транспорт на северо-западе Челябинска изменит маршруты
26.05.2022
Российские ИТ-компании временно освободят от налога на прибыль
Пушилин назвал сроки первого этапа трибунала над нацистами с «Азовстали»
26.05.2022
Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса
26.05.2022
Бывший посол Ватикана в США: Москва сегодня принимает на себя роль Катехона перед миром, как препятствие антихристу
25.05.2022
Владимир Путин дал ряд поручений по итогам посещения госпиталя Минобороны
25.05.2022
Путин посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе спецоперации военные
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022