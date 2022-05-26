Пушилин назвал сроки первого этапа трибунала над нацистами с «Азовстали»

Первый этап трибунала над нацистами с мариупольской «Азовстали» может состояться уже до конца лета 2022-го года.

Об этом пишет сегодня, 26-го мая, телеграм-канал «МИГ», цитируя главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

По данным ТГ «Сигнал», также ссылающегося на заявление главы ДНР, на территории «Азовстали» найдены украинские бойцы, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен.

«Стопроцентной гарантии полной зачистки пока нет», - сказал Пушилин.

Также телеграм-канал «Сигнал» отмечает, со ссылкой на посла ЛНР в России Родиона Мирошника, что в общей сложности на территории Донецкой и Луганской Республик в настоящее время содержится около восьми тысяч украинских пленных.