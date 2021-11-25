Путин поручил проанализировать, как вакцинация влияет на показатели смертности и продолжительности жизни

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать показатели смертности и продолжительности жизни в регионах с высокими и низкими уровнями вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее поручение глава государства дал на совещании, которое провел с членами кабмина в режиме видеоконференции.

«Можно провести, это несложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации», - поручил глава государства вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Чуть ранее Голикова, на сегодня шести регионах уже вакцинировано первым компонентом 80 процентов граждан (с учетом переболевших) – столько необходимо для достижения запланированного коллективного иммунитета от ковида. Через две-три недели (после проведения полной вакцинации двумя компонентами) эти субъекты выйдут на установленный уровень.

Оценивать показатели продолжительности жизни и смертности как у передовиков вакцинации, так и у отстающих. «Вы говорили про 80 процентов, – и в тех, где пока такого уровня не достигнуто? Мне думается, что это несложно сделать и сделать можно довольно быстро», - распорядился Владимир Путин.

Татьяна Голикова пояснила, показатели продолжительности жизни – это годовые показатели в Российской Федерации. По истечение текущего ода весь анализ будет проведен и результаты доложены.

«Да, и посмотрите, как вакцинация на это влияет. Мне думается, что это несложно сделать», - подчеркнул Владимир Путин.

ФОТО: пресс-служба Кремля