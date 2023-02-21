Путин предложил установить для всех участников СВО отпуск не менее 14 дней каждые полгода

Президент России Владимир Путин предложил установить для всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев, оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее двух недель каждые полгода.

Об этом глава государства заявил в ходе оглашения Послания Федеральному собранию 21 февраля 2021 года.

«Считаю необходимым установить для всех участников СВО, в том числе добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода, без учета времени на дорогу - чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», - сказал Владимир Путин.

Не все вопросы, связанные с поддержкой мобилизованных, решены, отметил президент.