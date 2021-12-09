Регионам хотят разрешить избирать парламенты без партийных списков

Госдума может разрешить регионам полностью отказаться от голосования по партийным спискам на выборах в местные парламенты. Как пишет газета «Коммерсант», такую поправку рекомендовал принять профильный комитет. Второе чтение запланировано на сегодня, 9 декабря.

Действующий федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» содержит норму о том, что не менее 25% мандатов в законодательных органах субъектов должны распределяться по партийным спискам. Исключение сделано для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

В случае принятия поправки региональные парламенты смогут свести число «списочных» депутатов к нулю. Как отмечает издание, новое правило сыграет против оппозиционных парламентских партий, которые редко побеждают в одномандатных округах, зато почти гарантированно получают депутатские мандаты по партийным спискам.