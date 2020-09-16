Родители школьников потребовали отменить ВПР

Почти половина (49%) родителей российских школьников выступили за отмену федеральной проверки знаний, которая была перенесена с весны на осень. При этом около 67% учащихся считают также.

Об этом говорится в исследовании компании Maximum Education, которое проводилось с 3-11 сентября с участием тысячи респондентов.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) стартовали 14 сентября и продлятся до 12 октября. В них примут участие шесть миллионов школьников с 5 по 9 класс. При этом результаты не будут учитываться в текущей успеваемости, пишут “Известия”.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что ВПР - это стресс для детей. А так как учителя оценивают замер знаний как свой профессиональный результат, то школьников начнут готовить к контрольным экспресс-методами.