Росавиация продлила запрет на полёты в 11 российских аэропортов

Росавиация в пятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России. Об этом сообщается на сайте ведомства. На этот раз запрет будет действовать до 1 апреля.

«До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - отмечается в сообщении.

Для организации перевозки пассажиров в эти города Росавиация рекомендует перевозчикам использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, заверили в ведомстве.

Ведомство также советует пассажирам уточнять информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний на их официальных сайтах и аккаунтах в социальных сетях.

Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине. Позднее они несколько раз продлевались.