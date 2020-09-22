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Россия запустит беспилотные корабли по морям и рекам

Федерация
Сегодня, 12:57
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В России стартует эксперимент по запуску на реках и морях судов на автономном управлении. Соответствующий проект постановления правительства был поддержан профильными министерствами и ведомствами, пишет сегодня, 22 сентября, РБК.

Предполагается, что внедрение беспилотных технологий в судоходство поможет сократить издержки и улучшить условия работы моряков. Старт эксперимента назначен на 1 октября этого года сразу в нескольких российских регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. Испытания продлятся до конца 2025 года.

Указывается, что с января 2021 года любая судоходная компания сможет оснастить свое судно беспилотной системой и использовать его на законных основаниях под флагом России в коммерческих целях.

 

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