Россиян - в первоочередники: Минтруд придумал новое обязательство работодателям

В России рассматривают поддержке граждан страны при трудоустройстве. Так, появилась инициатива обязать работодателей отдавать предпочтение кандидатам, имеющим гражданство РФ.

Такие поправки обсуждаются в группе по реализации государственной миграционной политики администрации президента, сообщают “Известия”, ссылаясь на текст отчета Минтруда. В документе отмечается, что власти рассматривают введение меры, которая будет обеспечивать приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места.

Указывается, что в настоящий момент у работодателя нет такой обязанности. В тоже время количество иностранных сотрудников ограниченной в некоторых сферах.