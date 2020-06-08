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Россиян - в первоочередники: Минтруд придумал новое обязательство работодателям

Федерация
Сегодня, 11:56

В России рассматривают поддержке граждан страны при трудоустройстве. Так, появилась инициатива обязать работодателей отдавать предпочтение кандидатам, имеющим гражданство РФ.

Такие поправки  обсуждаются в группе по реализации государственной миграционной политики администрации президента, сообщают “Известия”, ссылаясь на текст отчета Минтруда. В документе отмечается, что власти рассматривают введение меры, которая будет обеспечивать приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места.

Указывается, что в настоящий момент у работодателя нет такой обязанности. В тоже время количество иностранных сотрудников ограниченной в некоторых сферах.

 

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