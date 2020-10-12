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Россиянам хотят запретить перепродавать возмещение ущерба после дорожных аварий

Федерация
Сегодня, 14:10
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В России придумали, как бороться с мошенниками в сфере дорожно-транспортных происшествий. Депутаты Госдумы предложили ввести запретительные меры по перепродажи возмещения ущерба после автомобильных аварий.

Соответствующую поправку готовит в Гражданский кодекс фракция “Единой России” в Государственной думе, пишут “Известия”.  Парламентарии уточняют, что в стране насчитывается несколько сотен случаев обмана, когда при возмещении ущерба страховой россияне получили бы больше денег, если бы требовани самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних юристов.

Между тем законопроект нашел поддержку в Российском союзе автостраховщиков. Союз признает данную проблему и считает, что инициатива поможет ее решить.

В то же время, опрошенные изданием юристы сошлись во мнении, что предложение продавили страховые компании с целью исключения посредников с рынка. Что впоследствии негативно скажется на определении суммы выплаты гражданам, которые не смогут отстоять свои права самостоятельно.

 

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