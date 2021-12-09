Российская космонавтка отправится на орбиту на американском корабле

Российскую космонавтку Анну Кикину отправят на орбиту на американском корабле Crew Dragon. Об этом в своём Twiter-аккаунте написал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам главы госкорпорации, Кикина полетит на МКС следующей осенью в рамках перекрестных полетов. Астронавт НАСА соответственно, будет включен в экипаж российского «Союза».

«Аня Кикина в рамках перекрёстных полётов Роскосмос-НАСА полетит на МКС осенью 2022 года в составе экипажа американского коммерческого корабля. Соответственно астронавта НАСА включим в состав нашего экипажа на пилотируемом корабле «Союз МС»».

Отметим, что Анна Кикина единственная женщина в отряде космонавтов. Ранее она в космос не летала. Родилась Анна в Новосибирске, имеет два высших образования по специальностям «инженер-гидротехник» и «экономист-менеджер», является мастером спорта по полиатлону (многоборье) и рафтингу, а также серебряным призёром гонки «Лыжня России».