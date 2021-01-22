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Российские депутаты придумали новый вид поддержки семей с детьми - ночной

В России предложили оказать новый вид поддержки работникам с детьми, расширив их трудовые гарантии. Новый законопроект призван совершенствовать систему госгарантий по защите прав работающих граждан, которые воспитывают детей, говорится на сайте Госдумы.

Сегодня Трудовой Кодекс РФ разрешает привлекать к сверхурочной и ночной работе многодетных родителей с детьми до трех лет, с детьми-инвалидами, а также родителей-одиночек. Отправлять таких сотрудников в командировки можно только с их письменного согласия.

Парламентарии, в свою очередь, предлагают поднять возраст ребенка до 14 лет. Кроме того, предлагается данное положение распространить на всех работников, воспитывающих детей, где один из родителей работает вахтовым методом или долго отсутствует дома.

В том случае, если работнику не с кем оставить детей, то он может отказаться от командировки. Соответствующие предложения парламентарии хотят внести в ТК РФ,