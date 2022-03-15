Российские военные взяли под контроль Херсонскую область

Вооружённые силы РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области Украины. Об этом сегодня, 15 марта, в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Вооружёнными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — сообщил генерал-майор.

Он добавил, что регион перешёл под контроль российских военных после того, как группировка войск Донецкой Народной Республики прорвала оборону украинских националистов, заняла населённый пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новосёловка-2.

Российские военные заняли областной центр Херсон 2 марта. После этого начались переговоры с городской администрацией по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. В город доставили гуманитарную помощь.