РЖД запустили отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий

Российские железные дороги запустили на сайте для пассажиров отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий.

Пользователю необходимо перейти по ссылке, выбрать подходящий вариант проживания и произвести оплату. В системе представлена информация об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования, а также отзывы путешественников.

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Как сообщает пресс-служба РЖД, одновременно с бронированием отеля пользователи могут заказать экскурсии. Им будет представлена полная информация об экскурсионной программе, дате проведения и условиях бронирования.

«Сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключено около 60 тысяч объектов размещения. Этот перечень будет дополняться», - отметили в РЖД.