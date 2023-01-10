С 10 января возрастным пассажирам будут предоставлять скидку на поездки в купе

С 10 января 2023 года пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») в возрасте 60 лет и старше смогут совершать поездки в купейных вагонах со скидкой 15%, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Тарифный план «Для пассажиров 60+» будет действовать практически весь 2023 год за исключением некоторых периодов.

Купить билеты пассажиры могут уже сейчас, а совершить поездки со скидкой в следующие календарные периоды:

- с 10 января по 21 февраля,

- с 28 февраля по 24 апреля,

- с 16 по 31 мая,

- с 16 сентября по 30 октября,

- с седьмого ноября по 21 декабря.

Скидка не предоставляется на поездки в праздничные и предпраздничные дни, на весь летний период, в том числе:

- с 22 по 27 февраля,

- с 25 апреля по 15 мая,

- с первого июня по 15 сентября,

- с первого по шестое ноября,

- с 22 по 31 декабря.

Оформление проездных документов со скидкой возможно не позднее, чем за семь дней до даты поездки. Скидка не суммируется с другими специальными предложениями.

Для получения скидки в кассе пассажирам необходимо предъявить удостоверяющий личность документ, в котором содержится информация о дате рождения.

Ознакомиться с условиями подробнее пассажиры могут на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции»