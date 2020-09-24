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С января 2021 года планируется повысить НДФЛ до 15%

Федерация
Сегодня, 09:40
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С января 2021 года ставка по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет увеличена до 15% для граждан, имеющих доход свыше пяти миллионов рублей в год.

Соответствующий законопроект рассматривается в настоящее время в Государственной Думе РФ.

Доходы граждан в пределах пяти миллионов рублей будут облагаться, как и сейчас, по стандартной ставке - 13%.

Напомним, НДФЛ облагаются следующие доходы: заработная плата; доходы от аренды имущества; доходы от продажи недвижимого, находящегося в собственности менее 5 лет;

:white_check_mark:доходы от продажи движимого имущества, находящегося в собственности менее 3 лет; дивиденды; разовые гонорары.

Не облагаются НДФЛ: соцвыплаты (пенсии, стипендии, пособия), наследство;:подарки близких родственников; доходы от продажи недвижимого, находящегося в собственности более пяти лет; доходы от продажи движимого имущества, находящегося в собственности более трех лет, сообщает КСП области.

 

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