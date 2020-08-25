Счетная палата нашла нарушения в ПФР: россиянам недоплачивают пенсии

В России выявлены нарушения в работе Пенсионного фонда. Так, ошибки в системе персонифицированного учета, которые допускают граждане при заполнении анкет, приводят к тому, что россияне недополучают пенсии. Соответствующие выводы озвучила Счетная палата по итогам проведения проверки ПФР за 2017-2019 года.

Аудиторы установили, что причиной недоплат являются ряд ошибок, в частности, открытие нескольких счетов на одного получателя и присвоение одного СНИЛСа нескольким гражданам.

Пенсионный фонд также не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии. Последнее приводило к регистрационным погрешностям и открытию двойных лицевых счетов. В результате за 3 года счета были объединены у 89,8 тыс. пенсионеров, которые, по всей видимости, и недополучили выплаты.

Еще одним распространенным нарушением стала выплата пенсий умершим гражданам. Родственники умерших без особых препятствий снимали деньги. Размер переплат только по 2 территориальным органам ПФР составил 377,035 млн рублей.