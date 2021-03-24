Сергей Миронов: Независимость Центробанка угрожает суверенитету страны

«Валентин Юрьевич напомнил, что наша партия была единственной, которая в ходе обсуждения изменений в Конституции РФ предлагала изъять из Основного закона положение о независимом статусе Банка России и дополнить его функции, чтобы ЦБ отвечал также за обеспечение экономического роста и занятости населения. Мы не случайно выступили с такими требованиями. При сегодняшней антинациональной политике ЦБ независимость мегарегулятора наносит очевидный вред отечественной экономике», - подчеркнул парламентарий.

Как отметил Валентин Катасонов, Российская Федерация является единственной страной в мире, где Центробанк одновременно является эмиссионным центром, отвечает за валютный курс и регулирует все финансовые рынки, при этом действия ЦБ по всем этим направлениям не выдерживают критики.

«Наш Центробанк похож на загородный дом зимой, где хозяйка настежь открыла двери и окна, хотя на улице лютый мороз. При этом газовый котел установлен на «плюс 100», однако это мало помогает. Надо для начала закрыть двери и окна, то есть прекратить свободное движение капитала, которое на 95% обеспечивают финансовые спекулянты, тогда можно будет говорить о нормальной температуре и «погоде в доме», - считает Катасонов.

Участники беседы сошлись во мнении, что современный капитализм - эта модель, которая себя изжила и более не в состоянии обеспечить ни экономического развития, ни решения социальных проблем.

«Я был рад убедиться, что экономическая программа левопатриотической оппозиции созвучна выводам такого глубокого специалиста, как Валентин Юрьевич. У нас одна и та же цель – добиться подлинной независимости и процветания нашей Родины», - заключил Миронов.