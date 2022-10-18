Строители Челябинской области до конца октября обещают восстановить восемь соцобъектов в ДНР

Строители Челябинской области планируют до конца октября 2022 года завершить работы по восстановлению восьми социальных объектов в подшефном Волновахском районе и в Ясиноватой (Донецкая народная Республика).

Строители Южного Урала уже восстановили в Волновахе два социальных объекта - детский сад и школу. Напомним, в конце августа губернатор Челябинской области открыл новый детский сад №3 «Чебурашка», который рассчитан на 35 детей.

«На очереди восстановление еще восьми социально значимых объектов с завершением работ в октябре, в том числе работы по восстановлению и подготовке территорий к отопительному периоду», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

Помимо этого, в Волновахе начато строительство многоквартирного жилого дома. Его возведение планировали завершить к концу 2022 года.

«Ежедневно на восстановлении социальных объектов работает от 220 до 300 человек, все работы ведутся по графику», - заверили в правительстве Челябинской области.

Региональные власти намерены продолжить восстановительные работы в ДНР. «В планах дальнейшее восстановление на подшефных территориях. Объем работ определяется», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в июне 2022 года были подписаны Соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и администрациями двух регионов ДНР - города Ясиноватая и Волновахского района. Южный Урал обещал оказать поддержку подшефным территориям в восстановлении объектов социальной инфраструктуры.

Челябинская область планировала восстановить два фельдшерско-акушерских пункта в Волновахе, детские сады и стоматологическую поликлинику, провести работу на объектах дорожного строительства, установить уличное освещение и к декабрю завершить строительство многоквартирного дома.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал четыре федеральных закона, ратифицирующие договоры о принятии новых территорий в состав России, в том числе Донецкой Народной Республики, и образовании четырех новых субъектов.