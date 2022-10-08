08.10.2022
Ушла из жизни известный журналист Асия Хамзина
08.10.2022
Три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту
08.10.2022
В Крыму и Севастополе достаточный запас бензина и продуктов, ограничений вводить не будут
08.10.2022
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту
08.10.2022
В связи с ЧП на Крымском мосту временно прекращено движение поездов
07.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту
08.10.2022
В Крыму и Севастополе достаточный запас бензина и продуктов, ограничений вводить не будут
08.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
В связи с ЧП на Крымском мосту временно прекращено движение поездов
08.10.2022
Даны поручения в связи с ЧП на Крымском мосту
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022