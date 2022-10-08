Три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту восьмого октября 2022 года, сообщает СКР.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком», - говорится в сообщении следственного комитета России.

В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Следователи уже установили данные грузового автомобиля и его собственника. «Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия», - отметили в СКР. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация.

Как уже сообщало агентство, Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту.

Напомним, утром восьмого октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Расследование уголовного дела продолжается.