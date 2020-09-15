ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Ученые нашли белок, способный нейтрализовать коронавирус

Федерация
Сегодня, 15:55
Размер текста

Американские ученые Питтсбургского университета обнаружили вещество, которое способно полностью нейтрализовать Covid-19. Это белок, который в 10 раз меньше, чем полноразмерное антитело, использованное для создания лекарства Ab8 против коронавирусной инфекции, пишет Sputnik со ссылкой на публикацию в журнале Cell.

Известно, что молекулы белка не связываются с клетками человека, что может минимизировать побочные эффекты.

Ведущий  научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев отметил, что данный белок состоит из миллиарда химических соединений, которые протестировали с помощью компьютерной выборки. “Это белковое соединение блокирует те рецепторы, шипы, которыми коронавирус цепляется за рецепторы на наших клетках, без этих шипов коронавирус прицепиться к нам не может, и навредить, соответственно, не может, - объяснил эксперт. - Блокируя эти рецепторы коронавируса, мы нарушаем цикл размножения самого коронавируса”.

Отмечается, что пока вещество протестировано только на хомячках и показало хороший эффект, но все же оно не дает стопроцентного избавления от коронавируса.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
Сегодня, 16:43
За сутки умерло пять человек с ковидом в Челябинске, Златоусте, Копейске и Миассе
Общество
Сегодня, 11:29
В Челябинской области за сутки подтверждено 77 новых случаев ковида
Общество
Вчера, 12:24
За сутки в Челябинске умерло два человека с ковидом
Общество
Вчера, 12:14
За сутки в Челябинской подтверждено пять случаев ковида у школьников
Вчера, 17:57
В России предложили давать водительские права подросткам
Вчера, 17:44
Иностранцам раздадут персональные карты
11.09.20 16:03
Минпромторг высказался по поводу двойных ценников в магазинах
11.09.20 14:48
Российским школьникам предложили предоставлять интернет со скидкой
11.09.20 14:45
Россиянам пообещали бесплатный проезд в троллейбусах и платные дороги
10.09.20 15:09
Создателям паблика запрещенной АУЕ дали серьезные сроки в колонии
10.09.20 15:04
В России хотят ужесточить допуск на уроки физкультуры
10.09.20 14:14
Немецкая газета рассказала, кто спас Навального
09.09.20 14:51
В 2020 году не состоится прямая линия с президентом Путиным
09.09.20 09:09
Текслер и Лихачев проинспектировали городскую свалку
Политика
Сегодня, 10:52
Шесть партий получат мандаты в седьмом созыве Заксобрания Челябинской области
Общество
Сегодня, 16:19
«Ток дан!». 90 лет назад была запущена Челябинская ГРЭС
Новости
Сегодня, 16:43
Общество
За сутки умерло пять человек с ковидом в Челябинске, Златоусте, Копейске и Миассе
Сегодня, 16:36
Среда обитания
Директор МУПа Вишневогорска оштрафован за нарушения при эксплуатации Аракуля
Сегодня, 16:26
Происшествия
Прокуратура наказала судебных приставов за халатное отношение к работе
Сегодня, 16:03
Происшествия
Полицейские Челябинска разыскивают без вести пропавшего мужчину
Сегодня, 15:51
Спорт
Более 400 тысяч южноуральцев зарегистрировались на официальном сайте комплекса ГТО
Материалы рубрики
Сегодня, 15:37
Федерация
В России предложили почасовой МРОТ
Сегодня, 15:32
Федерация
Навальный продолжит свою миссию в России
Сегодня, 13:24
Федерация
Песков рассказал, о чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко
Вчера, 18:42
Федерация
Россию и Китай соединит “Евразийский экономический и торговый коридор”
Вчера, 18:26
Федерация
В Госдуме предложили наказывать депутатов-пустословов рублем
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика