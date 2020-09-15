Ученые нашли белок, способный нейтрализовать коронавирус

Американские ученые Питтсбургского университета обнаружили вещество, которое способно полностью нейтрализовать Covid-19. Это белок, который в 10 раз меньше, чем полноразмерное антитело, использованное для создания лекарства Ab8 против коронавирусной инфекции, пишет Sputnik со ссылкой на публикацию в журнале Cell.

Известно, что молекулы белка не связываются с клетками человека, что может минимизировать побочные эффекты.

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев отметил, что данный белок состоит из миллиарда химических соединений, которые протестировали с помощью компьютерной выборки. “Это белковое соединение блокирует те рецепторы, шипы, которыми коронавирус цепляется за рецепторы на наших клетках, без этих шипов коронавирус прицепиться к нам не может, и навредить, соответственно, не может, - объяснил эксперт. - Блокируя эти рецепторы коронавируса, мы нарушаем цикл размножения самого коронавируса”.

Отмечается, что пока вещество протестировано только на хомячках и показало хороший эффект, но все же оно не дает стопроцентного избавления от коронавируса.