Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать беспилотниками самолетного типа объекты в двух регионах РФ. Российские средства ПВО уничтожили БПЛА над территориями Белгородской и Брянской, сообщили в Минобороны РФ.

«Восьмого сентября около 15 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны. Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский БПЛА над территорией Белгородской области.

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, беспилотник сбит в Валуйском городском округе. «По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения выявлены в трех частных домовладениях и одной хозпостройке», - отметил глава региона.

В Брянской области, по данным Минобороны, восьмого сентября около 17 часов 30 минут перехвачены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них два уничтожены в воздухе.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, один беспилотник сбит на подлете к Выгоничскому району и на подлете к Брянску. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.

Один БПЛА пытался совершить атаку на промышленный объект Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пострадавших нет.

Еще один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском. «В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания», - рассказал глава региона.