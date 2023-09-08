08.09.2023
Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ
08.09.2023
Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области
08.09.2023
В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку
08.09.2023
По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
08.09.2023
В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»
08.09.2023
На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ
07.09.2023
Новые попытки ВСУ атаковать объекты в трех регионах
05.09.2023
Сбитый в Московской области дрон был кустарного производства и, предположительно, со взрывчаткой
05.09.2023
Три беспилотника ВСУ, пытавшихся осуществить атаку на Москву, уничтожены силами ПВО
04.09.2023
Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023