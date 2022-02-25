Улететь в Лондон станет сложнее: Росавиация запретила британским авиакомпаниям рейсы в Россию

Росавиация запретила самолётам Великобритании полёты в Россию. Данная мера принята в ответ на «недружественные решения авиационных властей Великобритании». Об этом говорится в сообщении авиарегулятора.

Запрет распространяется на полёты воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированного в стране. Речь идёт в том числе о запрете транзитных полётов через воздушное пространство России. Ограничения вступили в силу сегодня, 25-го февраля, с 11:00 по московскому времени.

Отмечается, что ведомство отправляло в адрес авиационных властей Великобритании предложение провести консультации, но получило отказ.

«Это является основанием для принятия российской стороной зеркальных мер», - отмечается в сообщении Росавиации.

Напомним, накануне, 24 февраля, Великобритания запретила российской авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в Соединённое Королевство. Это стало одним из пунктов нового пакета санкций в отношении России, введённых из-за проведения военной спецоперации на Украине.