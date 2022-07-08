Ультралиберальные эксперты оказались рядовыми жуликами

Ректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищения денежных средств вуза. Под арест он сел вслед за Мариной Раковой, бывшей топ-чиновницей министерства просвещения РФ и менеджером «Сбера». Если коротко, Мау и Ракова «пилили» государственные деньги, которые фиктивно оформили на подставных лиц.

Политолог Константин Двинский провел расследование, пытаясь установить, кто из могущественных лиц государства может стоять за этими двумя фигурантами, казалось бы, рядового уголовного преступления. Выяснилось, что Владимир Мау – член команды главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и её мужа Ярослава Кузьминова. Эта связка всегда ориентировалась на нынешнего председателя Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, известного своими ультралиберальными взглядами. От Кудрина ниточка тянется к Чубайсу, а от того – к покойному Егору Гайдару.

Сам Мау всегда был с Гайдаром. Он работал под его началом в Институте экономической политики Академии народного хозяйства, являлся его советником во время «шоковой терапии», с 1993-го по 1997-й был заместителем Гайдара в Институте экономики переходного периода. А в 2004 году Гайдар и Мау выпустили совместную статью в журнале «Вопросы экономики», под названием «Либеральная апология». Что касается Алексея Кудрина, то он, напомним, всегда рассматривался Западом как новый лидер страны в случае осуществления планов по смене в России политической элиты.

Политолог обращает внимание на особую роль в «деле Мау-Раковой» главы ПАО «Сбербанк» Германа Грефа. По имеющейся информации, Греф взял на себя функцию по обеспечению защиты Владимира Мау. Нанял для него известного адвоката Е.Рубинштейна.

Почему незамысловатое мошенническое дело о «мёртвых душах» вызвало такой резонанс? Дело в том, что Владимир Мау — член Экспертного совета при правительстве РФ. А вот координатор этого Совета — упомянутый выше Ярослав Кузьминов — научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Основная функция Совета – подготовка предложений по достижению национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, экспертиза проектов решений правительства страны. Среди руководителей рабочих групп Совета – уже знакомые нам фамилии: Греф, Кузьминов, Мау.

О деструктивности этой структуры можно судить хотя бы по составу Совета, экспертами в нём состояли «специалисты», которых можно смело назвать «пятой колонной» - апологеты западных моделей развития общества и «архитекторы новой России». За образование, например, какое-то время отвечал Марк Агранович, гражданин Израиля, в прошлом возглавлявший российское представительство Фонда Сороса (признан нежелательной организации на территории России). Или другая персона — Александр Рудик. Он — создатель сайта «Мел», поддерживающего Навального (признан экстремистом и террористом).

Но маски были частично сорваны 24 февраля этого года. Против специальной военной операции, а, значит, в поддержку украинских неонацистов, выступили 12 представителей академического сообщества, входящих в состав различных рабочих групп Экспертного совета. В их числе: А. Чепуренко, И. Долматов, А. Иванов, С. Заиченко, В. Гимпельсон (сотрудники НИУ «ВШЭ), О. Буклемишев, В. Полтерович(МГУ), С. Дробышевский (РАНХиГС), Т. Нестик (Институт психологии РАН), Д. Верховод (Объединенный институт ядерных исследований), Б. Жихаревич (Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», г. Санкт-Петербург), Ю. Белякова (ООО «Яндекс»).

Сам собой напрашивается вывод: экономическую и финансовую политику государства продолжительное время формировали люди, напрямую заинтересованные в крахе этого самого государства. И это уже не просто догадка, предположение. Достаточно вспомнить, что в конце зимы благодаря усилиям финансового и экономического блока правительства наша страна лишилась 330 миллиардов долларов.

Автор публикации делится информацией: в настоящее время уже идут негласные проверки деятельности различных околоправительственных «экспертных групп», которые и завели экономику России в тупик. Системных либералов, судя по всему, будут вычищать из властных кругов. И чем раньше – тем лучше.