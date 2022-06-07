«Уральские авиалинии» отменили все рейсы на Юг до конца сентября

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет все рейсы в ряд аэропортов юга России с первого июля до конца сентября 2022 года.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» закрывает продажи авиабилетов и отменяет рейсы в ряд аэропортов юга России на период с первого июля до 30 сентября 20222, - сообщается на официальном сайте перевозчика.

Отменены авиарейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Пассажиры, имеющие билеты в указанные аэропорты с вылетами до 30 сентября, могут оформить возврат полной стоимости билета по месту приобретения.

Кроме того, можно обменять билеты на ближайшие даты (+/- 4 дня) в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, Москву (кроме субсидированных тарифов).

Подробная информация на сайте авиакомпании.

Напомним, режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени.

По данным Минтранса, определен список авиакомпаний, которые прошли отбор на получение субсидий для возврата пассажирам стоимости авиабилетов. Выплаты субсидии планируются в июне - начале июля 2022 года, после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией.