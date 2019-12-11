В больницу без полиса. В России изобретут полезный сервис

В России приступили к разработкам сервиса, который позволит пациентам государственных медицинских учреждений получать помощь без предъявления полиса обязательного медстрахования.

Уточняется, что проверять наличие страхования будут в регистратуре в режиме онлайн по предъявленному пациентом паспорту. Использовать сервис или нет, каждый регион решит самостоятельно, пишет сегодня, 12 декабря, “Известия”.

Отметим, что разработку сервиса ведут Фонд обязательного медицинского страхования и ТФОМС Московской области.

Напомним, что в ближайшее время граждане страны смогут пользоваться цифровыми полисами ОМС, образы которых можно будет хранить на мобильном телефоне.