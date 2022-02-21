Медработники будут получать стимулирующие выплаты за раннее выявление онкозаболеваний

Медицинские работники будут получать выплаты стимулирующего характера за выявление у пациента на ранних стадиях злокачественных новообразований при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Соответствующий приказ Минздрава России, который регламентирует порядок и условия денежных выплат, размещен на сайте ведомства.

Как поясняют в минздраве РФ, за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного при дальнейших исследованиях, медработники будут получать следующие выплаты:

- 500 рублей получает врач, ответственный за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации (за исключением руководителя медорганизации),

- 250 рублей - медицинский работник, направивший пациента на осмотр врача-онколога,

- 250 рублей будет начислено медицинскому работнику, осуществившему своевременное установление диспансерного наблюдения за пациентом с онкологическими заболеваниями.

Правительство Российской Федерации на 2022 год выделило 155 миллионов рублей на стимулирующие выплаты данным категориям специалистов.

Также в соответствие с приказом устанавливается алгоритм взаимодействия медицинских организаций и территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Распределение средств по медицинским организациям будет осуществляться территориальными фондами обязательного медицинского страхования, а выплаты медицинским работникам будут поступать ежемесячно.