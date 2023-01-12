12.01.2023
Челябинцы считают, что в большей степени поддержки государства нуждаются дети-сироты
12.01.2023
На пригородном вокзале Челябинска полицейские задержали студента с кастетом
12.01.2023
В Госдуме допустили призыв в армию людей до 30 лет уже весной
12.01.2023
Сотрудники прокуратуры России отмечают профессиональный праздник
12.01.2023
В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом
11.01.2023
Холодный антициклон покидает Челябинскую область
В Госдуме допустили призыв в армию людей до 30 лет уже весной
31.10.2022
Около трех тысяч южноуральцев призовут на военную службу в рамках осенней кампании
30.09.2022
Стартует осенний призыв
12.12.2018
Призывная кампания в Челябинской области вышла на финишную прямую
09.07.2018
Призывная кампания в Челябинской области вышла на финишную прямую
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023