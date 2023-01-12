В Госдуме допустили призыв в армию людей до 30 лет уже весной

Повышение призывного возраста до 30 лет может быть реализовано уже в предстоящую весеннюю призывную кампанию. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

Первое время повестки будут получать и те, кому исполнилось 18 лет, и те, кто еще не отпраздновал свой 30-й день рождения, по словам Андрея Картаполова.

Сейчас в военных комиссариатах идет работа, чтобы разобраться, сколько людей попадают под новые требования. Затем необходимо привести эти данные в соответствие с военным заданием.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, говоря о срочной военной службе, анонсировал повышение призывного возраста (минимального с 18 лет до 21 года, а предельного — с 27 до 30 лет), а также планы довести численность Вооруженных сил РФ до 1,5 миллиона военнослужащих. Президент России Владимир Путин такие предложения поддержал.