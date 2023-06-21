В Госдуму внесен законопроект о возврате перехода на летнее время

В День летнего солнцестояния в Государственную думу РФ внесен законопроект о возврате к сезонному переходу на летнее и зимнее время, сообщил депутат Михаил Матвеев в своем телеграм-канале.

Предлагается в законе «Об исчислении времени» признать недействительным пункт, которым сейчас отменен сезонный перевод времени и вернуть перевод часов на зимнее и летнее время.

Законопроект предполагает перевод часов на один час вперед с марта по октябрь. И в этот период рассвет будет наступать на один час позже (сейчас светать начинает уже в четыре часа ночи), да и темнеть будет позже (сейчас уже около 10 часов вечера, а зимой к 18 уже темнеет). Сегодня, в самый светлый день в году, в Челябинске солнце взошло в четыре часа 14 минут, заход – в 21 час 39 минут.

«Летнее время» было введено в СССР и применялось в России до 2012 года, а также применяется в большинстве стран Европы.

Как отмечается в пояснительной записке, впервые в России часы в России стали переводить в 1917 году. В 1930 году стрелки перевели на час вперед относительно поясного времени (ввели декретное время). С 1981 года вновь ввели сезонный перевод часов.

В марте 2011 года россияне перевели часы на час вперед, и до 2014 года переход на зимнее время не совершался. В октябре 2014 года большая часть регионов РФ вновь перешла на зимнее время (переведя стрелки часов на час назад). Стрелки не перевели только жители Удмуртии, Самарской и Кемеровской областей, Камчатского края и Чукотского АО. С этого момента переход на летнее время не проводился. Споры по этому вопросу до сих пор не утихают.