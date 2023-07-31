В хуторе под Таганрогом упал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом (Ростовская область), повреждены частный дом и автомобиль. Об этом сообщил

«В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль», - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава администрации Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко в своем Telegram-канале, беспилотник упал в Дарагановке 30 июля примерно в 21 час.

По имеющимся у главы региона сведениям, о пострадавших пока ничего не известно. Раненых и погибших после падения беспилотника в хуторе Дарагановка нет, подтвердил глава администрации Даниленко. На место происшествия выехала бригада скорой помощи.

В результате падения БПЛА повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки.

На месте работают специалисты Минобороны, «УПЧС Неклиновского района» и службы жизнеобеспечения. Устанавливается принадлежность беспилотника.