В Луганске прооперировали детей, раненых после обстрела в Сватово

Сегодня, 28 мая, в Луганскую республиканскую больницу было доставлено четверо детей, которые были тяжело ранены в результате обстрела вооружёнными силами Украины «Точкой-У» города Сватово в Луганской народной республике.

Хирургами и травматологами было сделано несколько тяжелейших операций для спасения жизни детей. Несколько до сих пор находятся в реанимации. Возраст пострадавших от нескольких месяцев до 15 лет, рассказала заведующая детским гуманитарным отделением республиканской больницы Ольга Маршал.

По Сватово было выпущено три ракеты «Точка-У», у одной сдетонировала лишь кассетная боевая часть. В результате обстрела ранены четверо детей и десять взрослых, три человека погибли, также повреждена гражданская инфраструктура.

Враг целился в центр города, преследуя единственную цель – убить как можно больше мирных жителей, нанести максимальный ущерб инфраструктуре. Трагедия могла быть масштабней, но оперативно сработали подразделения ПВО Народной милиции ЛНР.

Денацификация и демилитаризация Украины будет продолжена до полного разгрома неонацистов. Киев ответит за все свои преступления! - говорится в сообщении НМ ЛНР.