28.05.2022
В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера
28.05.2022
Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии
28.05.2022
Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта
28.05.2022
За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое
28.05.2022
Почва напиталась влагой, уровни воды в реках повысились, а дожди продолжаются
27.05.2022
Челябинск готовится к визиту замруководителя администрации президента и полпреда
В Луганске прооперировали детей, раненых после обстрела в Сватово
28.05.2022
ВСУ атаковали ЛНР биологическим оружием
28.05.2022
Путин отметил пограничников за пресечение диверсий
28.05.2022
Депутат Госдумы высказался о позорном поведении таможни и ГИБДД в отношении Донбасса
28.05.2022
Турецкий политолог о позиции Эрдогана, НАТО и «курдском вопросе»
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022