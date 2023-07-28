В Минобороны прокомментировали взрыв в Таганроге

В министерстве обороны РФ прокомментировали террористическую атаку, совершенную киевским режимом 28 июля по жилым зданиям в Таганроге (Ростовская область). В результате теракта погибших нет, есть пострадавшие.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области», - сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО.

Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, уточнял ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В результате теракта повреждено несколько зданий. По данным главы региона, разрушена стена Таганрогского художественного музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах в соседнем трехэтажном жилом доме.

За медицинской помощью обратилось 15 человек, госпитализировано девять человек.