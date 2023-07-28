В Таганроге прогремел взрыв, есть пострадавшие (новость дополняется)

В центре Таганрога (Ростовская область) произошел мощный взрыв, по предварительным данным взовалась ракета, есть пострадавшие, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем официальном Telegram-канале..

«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета», - рассказал Василий Голубев.

Чуть позднее глава региона уточнил, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и скорая помощь, правоохранительные органы. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

«Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол», - рассказал Василий Голубев.

Губернатор уточнил, по состоянию на 17 часов (по московскому времени) за медицинской помощью обратились 15 человек. В медучреждения доставлены девять человек. Их состояние медики оценивают как средней и легкой степени тяжести.