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В России число случаев коронавируса превысило 74,5 тысячи, в УрФО – более 1,5 тысячи

Федерация
Сегодня, 21:25
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 5 тысяч 966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, что на 117 случаев больше, чем сутки назад.

Сутки назад был прирост сокращение числа подтвержденных случаев на 1075, двумя сутками ранее - сокращение на 462 и 406, перед этим был отмечен прирост на 1374 случая и сокращение на 1792 случая, до этого число подтвержденных случаев прирастало более недели.

В Москве за сутки подтверждено 2 тысяч 612 957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 9345 случаев меньше, чем сутки назад. Среди новых заболевших 42% - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, 4,5% – старше 80 лет, 7% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

По состоянию на утро 25 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 827 тысяч 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 3,9%, до этого был прирост 3,1%). Из них 2 миллиона 743 тысячи 66 случаев (плюс 4%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 327 случаев (прирост 0,02%).

В Российской Федерации зарегистрировано 74 тысячи 588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 39 тысяч 509 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 6 тысяч 250 человек (плюс 682), в Москве – 3047 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 1584 случая: в Тюменской области – 374, в Свердловской области – 337 человек, в Челябинской области - 310 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 303, в Ханты-Мансийском автономном округе – 233, в Курганской области – 27.

Коронавирус унес жизни 681 человека (за сутки умерло 66). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 366 (за прошлые сутки 41 человек), Московской области – 69 (за сутки плюс 3), в Санкт-Петербурге – 23 (плюс 3), в Краснодарском крае – 18, в Республике Башкортостан - 14, в Республике Ингушетия - 13, в Республике Дагестан– 11, в Калужской, в Воронежской и Нижегородской областях – восемь, в Республике Чувашия – семь, в Чеченской Республике, в Псковской и Пензенской областях – шестеро, в Ставропольском крае, в Хабаровском крае, Красноярском крае, Владимирской и Волгоградской областях – пятеро, в Удмуртской Республике, в Республике Коми, в Пермском крае, в Мурманской, Тульской, Курской, Астраханской и Новосибирской областях - четверо, Республике Калмыкия, в Республике Адыгея, Костромской, Кировской, Ульяновской, Тюменской и Иркутской областях – трое.

В УрФО зарегистрировано восемь случаев смерти от коронавируса: в Тюменской области – трое, в Челябинской области – двое, в Свердловской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и в ЯНАО – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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