В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ 68 классов, по ковиду – 12 классов

В Челябинской области одобрили поправки о голосовании в несколько дней

Заключенные оформят Челябинск к Новому году за 64 миллиона

Закон о домашнем насилии пока не принят, феминистки продолжают протестовать

В России хотят ввести беспилотные автомобили для сдачи экзаменов на права

ГИБДД планирует внести корректировки в процесс сдачи экзаменов на получение водительских прав. Новшеством станут беспилотные автомобили. Оценивать вождение также будет система

По словам замначальник ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина, экзаменационный автомобиль собран на базе беспилотника, оснащенного камерой, сенсорными педалями, планшет-инспектором. “Я не говорю, что он завтра будет, но мы это прорабатываем”, - уточнил он, пишут РИА “Новости”.

Система, которой планируется оснастить экзаменационные беспилотные автомобили, будет похожа на программы в навигаторах. Если водитель будет нарушать правило, то это зафиксирует камера, а система добавит балл. Предполагается, что экзаменатор будет находиться рядом и проследит за работой системы.