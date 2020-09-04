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В России хотят запретить снижать прожиточный минимум

Федерация
Сегодня, 16:39
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В России обсуждается инициатива по запрету на снижения в регионах страны уровня прожиточного минимума и корректировка методики его расчета, пишут сегодня, 4 сентября, “Известия” со ссылкой на собственные источники.

Инициатором изменений является правительство РФ. Указывается, что ограничение на запрет снижать минимальный порог будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее.

По данным издания, кабмин намерен изменить и методику расчета минимального прожиточного минимума. В частности, величину федерального прожиточного минимума предлагают соотносить с медианной заработной платой в каждом конкретном российском регионе.

Разработчики считают, что такие изменения смогут застраховать россиян от уменьшения соцвыплат и минимального размера оплаты труда. Опрошенные “Известиями” эксперты уверены, что новведения не смогут способствовать улучшению ситуации по бедности и качеству жизни.

 

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