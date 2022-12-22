В 2023 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 5%

С первого января 2023 года размер прожиточного минимума в Челябинской области увеличен на пять процентов.

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает региональный минэкономразвития.

С первого января 2023 гола в регионе величина прожиточного минимума составит 13 тысяч 730 рублей на душу населения (с первого июня был увеличен до 13 тысяч 76 рублей).

Прожиточный минимум для трудоспособного населения будет равен 14 тысяч 966 рублей (на сегодня 14 тысяч 253 рубля), для пенсионеров – 11 тысяч 808 рублей (в настоящее время - 11 тысяч 245 рублей), на детей – 14 тысяч 140 рублей (до конца года - 13 тысяч 688 рублей).

Напомним, в Челябинской области в 2022 году прожиточный минимум индексировался дважды: с первого января - на 4% и с первого июня - на 10%.

Величина прожиточного минимума используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, выплаты на детей, выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 миллионов россиян.

Величина прожиточного минимума также используется в качестве критерия нуждаемости при назначении иных социальных выплат.