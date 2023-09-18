В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%

С первого января 2024 года размер прожиточного минимума в Челябинской области будет увеличен на четыре процента.

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С первого января 2024 года в регионе величина прожиточного минимума составит 14 тысяч 279 рублей на душу населения, что на 549 рублей или 4% выше нынешнего показателя. На сегодня он составляет 13 тысяч 730 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения будет равен 15 тысяч 564 рубля (на сегодня - 14 тысяч 966 рублей), для пенсионеров – 12 тысяч 280 рублей (в настоящее время - 11 тысяч 808 рублей), на детей – 14 тысяч 706 рублей (до конца года - 14 тысяч 140 рублей).

Напомним, с первого января 2023 года размер прожиточного минимума в Челябинской области увеличен на пять процентов и составил 13 тысяч 730 рублей на душу населения (с первого июня был увеличен до 13 тысяч 76 рублей).

В 2022 году прожиточный минимум в регионе индексировался дважды: с первого января - на 4% и с первого июня - на 10%.

Величина прожиточного минимума используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, выплаты на детей, выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 миллионов россиян.

Величина прожиточного минимума также используется в качестве критерия нуждаемости при назначении иных социальных выплат.