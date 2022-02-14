В России начнут штрафовать за сравнение СССР с фашистской Германией

В России уже в этом году могут ввести наказание за сравнение СССР с нацистской Германией, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме фашистов. Законопроект направят на рассмотрение в Госдуму в марте. Сегодня, 14 февраля, его обсудят в комитете по строительству и законодательству, пишут «Известия».

За искажение исторической действительности гражданам будет грозить штраф в размере 1 – 2 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. За повторное нарушение штраф для физлиц составит уже 5 тыс. рублей.

Максимальное наказание для юридических лиц - 100 тыс. рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В большинстве фракций инициативу готовы поддержать, поскольку видят неоднократные попытки переписать историю и навязать россиянам другие оценки и взгляды.

«Это очень важный вопрос, потому что лицемерие по перевёртыванию истории уже не знает границ. Допускать этого нельзя», — заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Напомним, что установить запрет публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне в январе 2021 года поручил президент России Владимир Путин. Поручение было выполнено лишь отчасти, так как поправки к закону не предусматривали наказание за нарушение этого запрета.