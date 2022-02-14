14.02.2022
Плохие дороги: Верховный суд признал «Нижавтодорстрой» виновным в причинении многомиллионного ущерба бюджету Челябинска
14.02.2022
Пса, покусавшего ребенка в Челябинске, отдали в приют
14.02.2022
В Челябинске коммунальщиков ориентировали на очистку дворов от снега и кровель от наледи
14.02.2022
Текслер открыл реконструированную «Березку» в Коркино и прокатился на лыжах
14.02.2022
В России начнут штрафовать за сравнение СССР с фашистской Германией
14.02.2022
Серьезный экономический эффект: ММК продолжает повышать энергоэффективность
В России начнут штрафовать за сравнение СССР с фашистской Германией
27.01.2022
В Челябинске празднуют снятие блокады Ленинграда
20.01.2022
В Челябинске пройдет акция «Блокадный хлеб»
05.09.2021
Вечная память солдатам Великой Отечественной: «Землю доблести» Челябинской области доставили в Санкт-Петербург
15.08.2021
Южноуральские поисковики ищут останки советских солдат в Калужской области
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022