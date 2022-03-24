В России отменили фестиваль «Кинотавр»

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» в этом году не состоится. Об этом сообщил сегодня, 24 марта, президент смотра Александр Роднянский, передаёт ТАСС. Фестиваль планировалось провести с 13 по 20 сентября 2022 года в Сочи. Перенести сроки его проведения решили из-за текущих политических событий.

«Кинотавр» - важнейший отечественный фестиваль и один из самых известных культурных брендов в России. Я руковожу им уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе - чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», - сказал Роднянский.

«Кинотавр» проводится ежегодно с 1991 года. В последние два года он проходил в формате делового форума из-за пандемии коронавируса. Победителями фестиваля в разное время становились фильмы «Брат» и «Война» Алексея Балабанова, «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Водитель для Веры» Павла Чухрая, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова и другие картины.