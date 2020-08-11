В России подсчитали стоимость квеста “собери ребенка в школу”

На подготовку к школе в России родителям придется потратить в среднем 3180 рублей. В эту сумму входит покупка пенала, ранца, спортивной и школьной формы, пишут РИА “Новости” со ссылкой на исследование аналитического центра сервиса для размещений объявлений “Авито”.

Предполагается, что из школьного набора ранец обойдется в 1150 рублей, школьная форма - 1060 рублей. Аналитики отмечают, что за год ценник на форму взлетел на 7%, а на ранец - на 3%.

Что касается спортивной формы, то она обойдется в среднем в 640 рублей, а пенал - 330 рублей.

В том случае, если ребенка необходимо подготовить на случай введения дистанционного обучения, то комплект обойдется в районе 20 тысяч рублей. Добавляется стоимость ноутбука и компьютерного кресла.

В “Авито” замечают, что еще в прошлом году такой комплект стоил около 19 тыс. рублей. За год скачок в цене составил 6%.