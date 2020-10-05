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В России предложили ввести обязательные курсы кинологов для хозяев овчарок

Федерация
Сегодня, 14:33
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Владельцев крупных собак в России предложили отправлять в обязательном порядке на курсы кинологов. С таким предложением выступил лидер общественного движения “За безопасность” Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо было отправлено руководителю МВД Владимиру Колокольцеву.

По мнению общественника, жертвами нападения со стороны домашних собак становятся и дети, и взрослые. Более того, неправильное воспитание крупногабаритного питомца может стать угрозой для окружающих.

Поэтому он предлагает увеличить грамотность хозяев крупных собак прохождением лицензированных МВД курсов кинологов. Кроме того, предлагается обучать и тех, кто только намеревается завести собаку крупной породы. Например, бойцовскую или сторожевую, пишет РИА “ФедералПресс”.

 

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