В России призвали отказаться от повышения тарифов ЖКХ

В России появилась инициатива по заморозке тарифов ЖКХ во 2 полугодии 2020 года на прошлогоднем уровне. С таким заявлением выступил депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев.

В своем обращении, которое имеется в распоряжении RT, парламентарий предлагает отказаться от ежегодной индексации платы за жилищно-коммунальные услуги.

Индексация тарифов в июле 2020 год составит 4%. Тогда как в 2019 году повышение проходило на уровне 2,4%. По мнению Ивана Сухарева, в отдельных российских субъектах тарифы поднимутся в 2 и более раза.

Народный избранник уверен, что заморозка тарифов смягчит резкое увеличение расходов населения на услуги ЖКХ во время пандемии.