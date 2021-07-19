В России прогнозируют рост цен на ОСАГО

Стоимость полисов ОСАГО может вырасти в среднем на 5%. Среди причин повышения цен - рост среднего убытка и частота обращений за выплатами в этом году.

За первые 6 месяцев 2021 года увеличение стоимости не фиксировался. В тоже время убытки по договорам выросли. К концу года показатель может подняться до 10%, считают в Российском союзе автостраховщиков, пишут “Известия”.

Опрошенные изданием участника рынка отмечают, что стоимость полисов ОСАГО подорожает на 5% в тех сегментах, где тарифы еще не достигли верхних допустимых границ. Также рост возможен в ряде регионов и для отдельных категорий пользователей.

Как отмечают эксперты, главная причина подорожания ОСАГО - повышенная аварийность на дорогах в этом году по сравнению с 2020 годом. А на фоне ослабления рубля, ремонт и стоимость запчастей значительно выросли, что привело к росту среднего убытка.